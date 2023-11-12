الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لخلاف على أرض زراعية.. إصابة شخصين وضبط 4 بمشاجرة شمال أسوان

مشاجرة
مشاجرة

وقعت مشاجرة بين عائلتين بقرية بلانة بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وذلك إثر خلافات بينهم على أرض زراعية، مما أسفر عن إصابة شخصين وبانتقال الجهات الأمنية تم ضبط عدد من أطراف المشاجرة والسيطرة عليها.

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة بلاغًا يفيد بمشاجرة بين عائلتين بقرية بلانة مع وجود إصابات، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان المشاجرة. 

وتبيَّن أن سبب المشاجرة خلافات على قطعة أرض وأُصيب على أثرها شخصين بعد استخدام سلاح أبيض، وتم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة، وتم ضبط عدد 4 أشخاص من أطراف المشكلة وتم السيطرة على الأوضاع وإعادة الهدوء مرة أخرى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة. 

مشاجرة بين عائلتين نصر النوبة شمال أسوان الجهات الامنية إصابة شخصين القبض علي 4 أشخاص

مواد متعلقة

توافد كبير للأطفال على حلقات الرواق الأزهرى لحفظ القرآن الكريم فى أسوان (صور)

4 ديسمبر.. انطلاق القافلة الطبية المجانية للعيوب الخلقية والتشوهات بأسوان

محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بالمشاركة في ورشة العمل لتوحيد المفاهيم الخاصة بدورة التقنين

مسؤول بـ"مصر الحديثة": الرئيس السيسي أكبر داعم للقضية الفلسطينية

"أوقاف أسوان" تطلق قافلة دعوية جديدة بقرية المنشية (صور)

بعد ارتفاع درجات الحرارة.. هطول أمطار فى بعض أنحاء مدينة أسوان

محافظ أسوان يتفقد اصطفاف أسطول المعدات بنصر النوبة استعدادًا لمواجهة الطوارئ

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بنصر النوبة

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سلمى الشيمى تسدد 100 ألف جنيه للخروج من الحبس

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

مشاجرة بين إمام عاشور ومشجع فى مطار القاهرة بعد لقاء الجونة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

النقل: تشغيل 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكك الحديدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر في القمة !

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب