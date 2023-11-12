لخلاف على أرض زراعية.. إصابة شخصين وضبط 4 بمشاجرة شمال أسوان

وقعت مشاجرة بين عائلتين بقرية بلانة بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وذلك إثر خلافات بينهم على أرض زراعية، مما أسفر عن إصابة شخصين وبانتقال الجهات الأمنية تم ضبط عدد من أطراف المشاجرة والسيطرة عليها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة بلاغًا يفيد بمشاجرة بين عائلتين بقرية بلانة مع وجود إصابات، وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان المشاجرة.

وتبيَّن أن سبب المشاجرة خلافات على قطعة أرض وأُصيب على أثرها شخصين بعد استخدام سلاح أبيض، وتم نقلهم إلى مستشفى نصر النوبة، وتم ضبط عدد 4 أشخاص من أطراف المشكلة وتم السيطرة على الأوضاع وإعادة الهدوء مرة أخرى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.