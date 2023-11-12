الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره في بنها لجلسة 15 نوفمبر

محكمة
محكمة

أجلَّت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل على ماهر، محاكمة المتهم بقتل جاره بالأرض الزراعية بسبب قيام نجله بقطف "قرنين فول" من حقله، لجلسة 15 نوفمبر المقبل؛ لورود تقرير مستشفى الصحة النفسية حول حالة المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3847 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 223 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "سعيد ع ع"، 40 سنة، مبيض محارة، مقيم الرملة مركز بنها بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه وليد محسب محمد محسب الخضراوى، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجنى عليه وأعد لتنفيذ مآربه السلاح الأبيض " تالى الوصف"، وما أن ظفر به بأرضه الزراعية حتى أشهر سلاحه الأبيض فى وجهه موجهًا له طعنة استقرت بصدره فحاول المجنى عليه دفعه من كتفيه والفرار من بطشه فلم يمهله ذلك موجها له عدة طعنات بأجزاء متعددة بجسده محدثًا به الإصابات الجسيمة الموصوفة.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، عن أنه وعلى إثر خلاف سابق فيما بين المتهم والمجنى عليه لمسابقة قيام نجله المجنى عليه بقطف "قرنين فول" من مزرعة المتهم الملاصقة لمزرعة المجنى عليه، حدثت مشادة كلامية بينهما على إثرها قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بأن وجه اليه عدة ضربات بأنحاء متعددة من جسده بسلاح أبيض "سكين" حوزته فأحدث به إصابات جسيمة أودت بحياته، وعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إزهاق روح المجنى عليه.

محكمة جنايات بنها قرنين فول حقل محاكمة المتهم

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