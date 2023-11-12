الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عاجل.. "الهلال الأحمر الفلسطينى" تعلن خروج مستشفى القدس عن الخدمة بالكامل

مستشفي القدس
مستشفي القدس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وتبذل الطواقم الطبية الآن قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية، وفي ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.

المأساة الإنسانية في غزة وشمال القطاع فاقت الكارثية

وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن المأساة الإنسانية في غزة وشمال القطاع قد فاقت الكارثية مع تكثيف الاحتلال هجماته العسكرية في المحافظتين، لاسيما استهداف المستشفيات وحصارها وحرمانها من المساعدات، الأمر الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة. وتواصل قوات الاحتلال توغلها في المحافظتين، حيث عملت على فصل جنوب القطاع عن شماله، وتمنع مركبات الإسعاف من الاقتراب من أماكن التوغلات، وتستهدف كل من يحاول التحرك هناك، ما أدى لوجود عدد كبير من الجثامين الملقاة على الطريق، ولم تتمكن أي من الطواقم من انتشالها، في ظل وجود مستشفى واحد فقط بإمكانيات محدودة جدًا يستقبل الحالات في غزة واثنين فقط في الشمال.

وعليه، تُحمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي وكل الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المسئولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وما آل إليه الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.

وتجدد الجمعية مناشدتها للجهات والمنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي والإغاثي بضرورة إدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية لمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل، لإنقاذ ما تبقى من مقومات كفيلة باستدامة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز صمود المستشفيات المتبقية، وخدمات الإسعاف والطوارئ في المحافظتين المذكورتين.

مستشفى القدس الهلال الأحمر الفلسطيني غزة المجتمع الدولي الإحتلال الإسرائيلي

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