الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زعيم الأغلبية: تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

عبد الهادي القصبي
عبد الهادي القصبي

قال عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، إن تأثير التحرش على المجتمع أشرس من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية.

ووجه الشكر للحكومة على تقديم هذا التعديل التشريعي الذي يشدد العقوبات، بما يتناسب مع جسامة الفعل، مؤكدًا أن العقوبات ليست الحل في مواجهة هذه الأزمة.

وقال القصبي: "مواجهة ظاهرة التحرش لا تقف فقط عند تشديد العقوبات، ولكن هذه الأزمة تحتاج لاستعادة القيم من خلال التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضرورة عودة القيم".

وقال الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب إن قضية التحرش إنسانية قبل أن تكون دينية، متابعًا: الدين يحرم الاعتداء على المرأة ويعلي من شأنها.

وأكد علي جمعة، أن تغليظ العقوبات من خلال التشريع غاية في الأهمية، قائلًا: ولكن يجب أن تقابله برامج التربية والتعليم والإعلام.

وقال أيضًا أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "نحن في حاجة إلى التوعية أكثر من التشريع وتغليظ العقوبات، مطالبًا بضرورة تدريب القائمين على تطبيق التشريعات".

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التشريع في مواجهة الظاهرة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يأتي في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وطالبت مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف من خلال التوعية عبر المساجد في خطبة الجمعة، وكذلك الكنائس يوم الأحد، للتوعية من مخاطر التحرش.

مستقبل وطن اعضاء حزب مستقبل وطن الدكتور عبد الهادى القصبى أرقام بلاغات التحرش مجلس النواب

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