كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الطاقة المتجددة باستثناء “المائية” ارتفعت بنسبة 14% خلال عام 2022، وهو أقل بقليل من معدل النمو في العام السابق البالغ نحو 16%، واستمرت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في النمو بسرعة في عام 2022، حيث سجلت زيادة قياسية قدرها 266 جيجاوات.

البترول: ارتفاع إنتاج الكهرباء على مستوى العالم بنسبة 2.3٪

وأضافت “البترول” أن إنتاج الكهرباء على مستوى العالم ارتفع بنسبة 2.3%، وبحسب التقرير، فإن الطاقة الشمسية استحوذت على 72% من الطاقة المضافة، حوالي 192 جيجاوات، فيما جاء الجزء الأكبر من نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصين حيث تمثل حوالي 37% و41% من السعة المضافة العالمية على التوالي. وارتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 1.1% في عام 2022، بينما انخفض إنتاج الطاقة النووية بنسبة 4.4%.

وكشفت الوزارة أن إنتاج الكهرباء على مستوى العالم ارتفع بنسبة 2.3% في عام 2022، وهو أقل من معدل نمو العام السابق البالغ 6.2%. وحققت طاقة الرياح والطاقة الشمسية رقماً قياسياً بلغ 12% من إجمالي توليد الطاقة، حيث سجلت الطاقة الشمسية نحو 25% ونمو طاقة الرياح 13.5% في الإنتاج العالمي، لتتجاوز كل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مرة أخرى نسبة مساهمة الطاقة النووية للعام الثاني على التوالي.

وظل الفحم هو المصدر المهيمن في توليد الطاقة في عام 2022، بحصة ثابتة تبلغ حوالي 35.4%، مقابل 35.8% في عام 2021، وظل توليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي مستقراً في عام 2022 بحصة تبلغ حوالي 23%.

وحققت مصادر الطاقة المتجددة (باستثناء الطاقة المائية) نحو 84% من صافي نمو الطلب على الكهرباء في عام 2022.