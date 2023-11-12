سيارات شفط مياه الأمطار تجوب شوارع القاهرة والجيزة

دفعت إدارة المرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، بسيارات شفط مياه نتيجة سقوط الأمطار على الطرق الرئيسية وفي مناطق محافظتي القاهرة والجيزة؛ حتى لا تقع الكوارث والحوادث.

وتتابع الإدارة الحالة الجوية دوريًا، بالتزامن مع تقلبات وعدم استقرار الطقس دون التأثير على الحركة المرورية لكافة السيارات، وحذرت من السرعة الزائدة ونشرت سيارات اﻹغاثة على كل الطرق.



وتم تزويد الطرق بالأوناش لرفع أي أعطال ومعوقات مرورية، ونشر أرقام الإغاثة 01221110000.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.