"بيتك ومصنعك".. توزيع منازل ريفية ووحدات إنتاجية بالمجان لأهالي الوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة قامت بتوزيع منازل وأراضي زراعية ووحدات إنتاجية بالمجان على شباب الخريجين بنظام القرعة العلنية وفقا لشروط محددة ضمن أول مشروع إنتاجى متكامل لتوفر فرص عمل حقيقية للشباب والمساهمة في استقرار دعم التنمية والإنتاج فى الوادى الجديد.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المسابقة التى نظمتها وزارة التنمية المحلية كأفضل تجربة تنموية، لمشروع بشاير الخير الذى جرى تنفيذه شمال مدينة الخارجة لإنشاء 3 قرى ريفية نموذجية تحمل مبادرة «بيتك_ غيطك_ مصنعك»،



ويأتي مشروع القرى النموذجية بالمحافظة فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لمشروات التعمير والتنمية، حيث جرى الإعلان عن شروط التقديم للحصول على منزل ريفى ضمن خطة الجذب السكانى التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع بنوك حكومية ومؤسسات خيرية، لتوفير مسكن مناسب وفرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، بواقع عدد 3 قرى، تشمل القرية الواحدة 100 منزل مصمم على الطراز البيئى، مساحة المنزل الواحد 110 م2 ملحق به مساحة مخصصة لتربية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تسليم كل منتفع مساحة أرض 5 أفدنة مستصلحة بالكامل ومجهزة بكافة المرافق والخدمات الأساسية

جرى توزيع المنازل في قرى بشائر خير الوادى (1) و(2)، وبدء إجراءات تسكين المنازل الكائنة شمال قرية المنيرة بإجمالى 24 بيتا وتوزيع الأفدنة للمستفيدين ممن انطبقت عليهم الشروط، وتجهيز مبنى الوحدة المحلية لقرى بشائر الخير تمهيدًا لدخوله الخدمة كتابع لقرية المنيرة

شروط الحصول على وحده سكنية



وكانت شروط مسابقة الحصول على مبادرة “بيتك ومصنعك والحصول على منزل فى القرية” أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها منذ 5 سنوات وأن يكون السن متراوحا بين 20 إلى 40 سنة وأن يكون حاصل على مؤهل دراسى "متوسط على الأقل، وأن يكون مؤديا للخدمة العسكرية أو معفى منها طبقا للقانون، وألا يكون المتقدم مستفيدا من نظام وضع اليد أو التأجير مقابل انتفاع من صندوق استصلاح الأراضى أو الهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية أو أية مشروعات للخريجين بكافة أنواعها وألا يكون حاصل على مشروع تاكسى أو بيت ريفى أو أرض أو شقة تخص المحافظة أو الإسكان الاجتماعى أو شطب بيتك وألا يكون له سجلا تجاريا يفيد بممارسته نشاطا تجاريا وألا يكون حكم عليه فى قضية مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره ويثبت ذلك من خلال صحيفة جنائية