الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"إن بى آر": ضغوط متزايدة على بايدن بسبب دعمه لإسرائيل

بايدن
بايدن

قالت إذاعة إن بي آر الأمريكية، في تقرير لها، إن هناك ضغوطًا متزايدة على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن موقفها الداعم لإسرائيل في ظل تزايد عدد الشهداء من المدنيين الفلسطينيين في غزة.

التصعيد في غزة 

وقالت الإذاعة: بطبيعة الحال، أيد الرئيس جو بايدن بقوة الهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حماس، ولكن عدد القتلى المدنيين والدمار في غزة وضع إدارته تحت الضغط. 

وتابع التقرير، أن الضغط  على إدارة بايدن كبير للغاية وأن واشنطن عليها دعم إسرائيل وهو التزام الولايات المتحدة منذ 75 عامًا، ولكن الإدارة حاليًا تعمل أيضًا على كبح الأعمال الانتقامية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وتخفيف رد فعل الحكومة الإسرائيلية - مع التذكير بالطبع بأنها حكومة غالبًا ما تكون على خلاف مع شعبها في إسرائيل ومع العديد من اليهود الأمريكيين بشأن الحكم الاستبدادي لرئيس الوزراء نتنياهو.

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انقسامات الكونجرس 

وقات الإذاعة، إن هناك انقسامًا داخل الكونجرس الأمريكي حول دعم إسرائيل، مشيرة إلى أنه في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، أرسل عشرون من الديمقراطيين واثنان من المستقلين رسالة إلى بايدن يحثون فيها على ضبط النفس، ويحثون على إرسال المساعدات الدفاعية فقط لإسرائيل دون تحديدهم لتقديم خطة لغزة. 

وقال التقرير: يتعامل البيت الأبيض مع حزب ديمقراطي منقسم، حيث يدعم البعض إسرائيل بشكل كامل كما كان الحال في الماضي، ولكن البعض الآخر أكثر تعاطفًا مع معاناة ومطالبات وتطلعات الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى.

إن بي آر جو بايدن بايدن ضغوط الفلسطينيين غزة إسرائيل

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