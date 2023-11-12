افتتاح معرضى "أم الدنيا" و"30 سنة فن" بجاليرى بيكاسو إيست (صور)

شهد جاليرى بيكاسو إيست، أمس السبت، افتتاح معرضين لكل من الفنان طاهر عبدالعظيم الذى يحمل عنوان "أم الدنيا"، والفنان جلال جمعة الذى يحمل عنوان "30 سنة فن"، وذلك وسط حضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين وبعض من الشخصيات العامة.

معرض "أم الدنيا"

وقال طاهر عبدالعظيم: إن معرض "أم الدنيا" هو امتداد للأعمال الفنية التى كنت أقدمها من قبل، ودائمًا مؤمن بمقولة أن الفنان هو ابن البيئة التي يعيش فيها، موضحًا أن "الأماكن والشخوص هى العنصر الأساسى المحرك فى جميع لوحاتى الفنية، وبالتالى في كل معرض هناك تجديد من حيث تناول الموضوعات والألوان".

معرض "30 سنة فن"

بينما جلال جمعة فقال إنه يعمل فى منطقة مختلفة من الفن لم يتطرق لها أحد من التشكيليين، "حيث إننى أستخدم خامات متنوعة وعلى علم بخصائصها وإمكانياتها وكيفية تشكيلها وتطويرها، مؤكدًا أن أعماله الفنية بدون لحام"، موضحًا أن "الشيء المميز الذى أقدمه فى المعرض أننى أقدم لوحات فنية، بالإضافة إلى استخدام الحديد الخردة والخشب والزلط".

من جهته؛ قال الدكتور صلاح المليجى إن الفنان طاهر عبدالعظيم يقدم لنا رؤية كبيرة عن مصر القديمة والحياة الريفية والشعبية، كما أنه برع في التركيز على التفاصيل من خلال تجسيد الحصان العربى والصيد والمراكب، مؤكدًا أنه من خلال معرضه ركز على تقنيات مختلفة بينها تناغم وتجانس، وهذا يخلق نوعًا من النغم بين اللوحات.

وأوضح صلاح المليجى أنه "بالنسبة لمعرض الفنان جلال جمعة فهو ممتع بشكل كبير، كما أن للفنان رؤية خاصة للفن، حيث يمكنه استخدام النفايات ليخرج منها بعمل فنى بديع مثل استخدامه الزلط وخردة الحديد".

وفى السياق ذاته، قال الدكتور إبراهيم غزالة: معرض طاهر عبدالعظيم به طاقة لونية قوية، إضافة إلى أنه استخدم بعض الموضوعات الفنية الجديدة التي تنبئ أنه سوف يقدم تجربة فنية مختلفة خلال السنوات المقبلة.

وتابع إبراهيم غزالة أن معرض جلال جمعة رائع، فهو يقدم نماذج فنية عن طريق استخدام السلك، مضيفًا أن هذا مجال فنى مختلف عن النحت التقليدي المتعارف عليه، وفكرة توظيف الزلط مميزة بشكل كبير، فهو يستخدم ذكاءه وابتكاراته.

جاليرى بيكاسو ايست

جاليرى بيكاسو ايست

جاليرى بيكاسو ايست

جاليرى بيكاسو ايست

جاليرى بيكاسو ايست

جاليرى بيكاسو ايست