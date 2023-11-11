السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل قناة "الغد" من غزة يروي تفاصيل تعرضه للقصف الإسرائيلي

المراسل عبد الله
المراسل عبد الله عبيد

تحدث عبد الله عبيد، مراسل قناة "الغد" من قطاع غزة، عن تجربته الصحفية في نقل الأحداث الدامية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

 

وقال عبيد، في مداخلة مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، إنه ليس أول مرة يتعرض للقصف أثناء أداء عمله، مشيرًا إلى أن الصحفيين الفلسطينيين لديهم خبرات كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة.

 

وأكد أن إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل متعمد لمنعهم من نقل الحقيقة إلى العالم، وأنهم يواجهون تهديدات وصعوبات كبيرة في تغطية الأحداث، خاصة في شمال غزة حيث تتركز الغارات الإسرائيلية. 

 

وأضاف، أنه تم توثيق العديد من الحالات التي استشهد فيها صحفيون أو أصيبوا بجروح خلال نقل الحدث على الهواء، موضحًا أنه غائب عن أهله منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وأن عائلته نزحت إلى منطقة أكثر أمانًا في القطاع، معربًا عن قلقه على سلامتهم. 

 

وأعرب عن تمسكه بالبقاء في شمال غزة لنقل الحقيقة وفجيعة القصف الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه يتكاتف مع زملائه الصحفيين من أجل أداء مهنتهم بشكل مهني ومسؤول.

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