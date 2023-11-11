قصواء الخلالي: صوت مصر وحد جميع الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن صوت مصر وحّد جميع الدول العربية والإسلامية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت الخلالي خلال تقديم برنامج "في المساء مع قصواء" المُذاع على قناة "CBC" أن المشهد في القمة العربية الإسلامية المشتركة اليوم في الرياض كان رائعًا، متابعة: "بعض الاتجاهات ستهاجم القمة وكلمات الرؤساء وهجوم على مصر"، مشيرة إلى أن هناك كارهين ومتربصين بالقضية الفلسطينية ويدعون أنهم معها.

وتابعت: "هؤلاء يستغلون كل السبل للمزايدة على المواقف، اليوم رأينا مشهدًا عربيًا إسلاميًا واحدًا وبيان قمة الرياض واحد من أفضل البيانات التي صدرت عن القمم الطارئة".