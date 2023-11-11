السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تنتهي من تنفيذ دورة تدريبية للعاملين عن الفاتورة الإلكترونية

دورة تدريبية للعاملين
دورة تدريبية للعاملين عن الفاتورة الإلكترونية

انتهت إدارة التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، من تنفيذ برنامج "رفع الفاتورة الإلكترونية على منظومة الضرائب" وذلك للعاملين في القطاعات المالية والتجارية بالشركة. 

وذكر بيان صادر عن الشركة أن التدريب تم بغرض تحقيق التكامل وتعريف لعاملين بالقطاعات التجارية المختلفة بمستجدات تطبيق التعامل بالفاتورة الإلكترونية ومنظومة الدفع الإلكترونى الحكومى.

دورة تدريبية للعاملين عن الفاتورة الإلكترونية

وتم تنفيذ التدريب يومى ٨ ؛ ٩ / ١٠ / ٢٠٢٣، وقام بالقاء المحاضرات كلا من المحاسب اسلام عادل  مدير إدارة الضرائب بالشركة والمحاسبة اسراء يسري  مدير ادارة نظم المعلومات التجاريه بكبار المشتركين. 

كما إنتهت إدارة إعداد البرامج الفنية والحاسب الآلي بمركز التدريب يوم الخميس 2023/11/9من تنفيذ دورة GIS والتي بدأت يوم الاثنين الموافق 2023/11/6، وقام بالالقاء المحاضرات هشام محمد محمود بادارة GIS للجهد المتوسط وقد قام بحضور الدورة متدرب من شركه مصر للكيماويات ضمن خطه التسويق الخاصه بالقطاع.

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