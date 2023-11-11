باريس سان جيرمان يهزم ريمس بثلاثية ويواصل تصدر الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه ريمس في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ12 لبطولة الدوري الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.



وأنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

وفرض باريس سان جيرمان استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين وحاول كلًا منهما الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.



وسجل كيليان مبابي هدف التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة.

وأحرز جونيا إيتو هدف التعادل لفريق ريميس في الدقيقة الثامنة ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.



واستمرت المحاولات من كلا الفريقين لتسجيل الهدف الثاني خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو باريس سان جيرمان كرتين على المرمى من 4 محاولات وخرجت كرة من الملعب وأخرى اعترضها الدفاع، مقابل 3 تسديدات من 12 محاولة لفريق ريمس وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات.

واستحوذ لاعبو باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 63% مقابل 37% لصالح فريق ريمس.



واستمر استحواذ فريق باريس سان جيرمان على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكذلك واصل الفريقان الأداء الهجومي والخطورة على المرمى.

وأضاف مبابي ثاني أهدافه وثاني أهداف فريقه في الدقيقة 59 بصناعة من كارلوس سولير.



واستمرت خطورة باريس سان جيرمان على المرمى وسجل مبابي الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 82.

وسدد لاعبو باريس سان جيرمان 6 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل 6 تسديدات من 19 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 7 تسديدات.

واستحوذ باريس سان جيرمان على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح ريمس.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ27 نقطة في صدارة الدوري الفرنسي، فيما توقف رصيد فريق ريمس عند 20 نقطة في المركز الرابع.