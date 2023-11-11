كواليس تصوير حلقة المخرج وصانع المحتوى سامح سند بـ"صاحبة السعادة" (صور)

يحل المخرج وصانع المحتوى سامح سند، ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة “DMC” الفضائية.

ومن المقرر أن يكشف المخرج سامح سند عن مشواره في عالم الإخراج ومحطاته الهامة في الكتابة والانتقال إلى عالم الديجتال" وطرح أعماله عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

كما يتحدث المخرج سامح سند عن كواليس أعماله الفنية والكتابية وكيف أصبح من أهم صناع المحتوى الدرامى عبر موقع “يوتيوب".

ومن المقرر أن تذاع حلقة المخرج وصانع المحتوى سامح سند ببرنامج “صاحبة السعادة” في تمام الساعة الحادية عشرة مساء عبر قناة DMC الفضائية كما تعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية.

مواعيد برنامج صاحبة السعادة

يعرض البرنامج يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الحادية عشر مساء على قناة Dmc وتكون الإعادة في يوم الجمعة الساعة الثانية عشر ظهرا.

تردد قناة DMC على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

تردد قناة DMC عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11450.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

سامح سند والفنانة إسعاد يونس

سامح سند

سامح سند والفنانة إسعاد يونس