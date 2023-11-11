رئيس سيراليون: يجب بذل كل الجهود لتسريع إقامة الممرات الإنسانية لأهل غزة

قال رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، إن القمة العربية الإسلامية تأتي في توقيت مهم للغاية فيما يتعلق بتناول الوضع والموقف في غزة.

وأضاف رئيس سيراليون خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، أن ما يحدث على صعيد الموقف الإنساني يزيد الوجع يومًا بعد يوم بسبب الخسائر في الأرواح، متابعًا: "أدين وأشجب تصاعد أعمال العنف في غزة والحالة المتدهورة التي تعرض حياة المدنيين للخطر وكذلك أمن واستقرار المنطقة".

رئيس سيراليون: ما يحدث في غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني

وأشار إلى أن حصار ومنع دخول الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة يعتبر عقابًا جماعيًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مشددًا على ضرورة التأكيد على مأساة ما يحدث من قتل آلاف المدنيين وقطع المياه والكهرباء والمساجد والمساكن والمدارس والمستشفيات.

وتابع أن هذا الموقف الإنساني يتطلب تدخلًا مركزًا واستجابة طارئة متعددة الأوجه، مشددًا على ضرورة بذل كافة الجهود لتسريع إقامة الممرات الإنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.

كما ناشد الرئيس الصومالي المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيانٍ لها مساء أمس الجمعة: "استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023".