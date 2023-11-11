السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هنفضل نقول لأمتى؟.. تعليق "الستات ميعرفوش يكدبوا" على فيديو الأم الفلسطينية

صور من برنامج الستات
صور من برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

علّق مقدمو برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، على مشهد الأم الفلسطينية التي تجر أطفالها لأكثر من خمس ساعات في طريق نزوحها من شمال غزة، والذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي.

"هنفضل نقول لأمتى".. هكذا علقت منى عبد الغني، على مشهد الأم الفلسطينية، مشيرة بأن الشعب الفلسطيني رمز حقيقي للصمود والعزيمة، وأن ما يحدث في حقهم ما هو إلا جريمة ضد الإنسانية.

تفاصيل برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا:

برنامج نسائي يومي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، ويستضيف العديد من الضيوف الذين يتم محاورتهم حول كل ما يهم الأسرة والمرأة بشكل خاص.

الستات ميعرفوش يكدبوا فيديو الأم الفلسطينية الأم الفلسطينية فضائية CBC منى عبد الغني مشهد الأم الفلسطينية

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