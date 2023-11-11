هنفضل نقول لأمتى؟.. تعليق "الستات ميعرفوش يكدبوا" على فيديو الأم الفلسطينية

علّق مقدمو برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع على فضائية cbc، على مشهد الأم الفلسطينية التي تجر أطفالها لأكثر من خمس ساعات في طريق نزوحها من شمال غزة، والذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي.

"هنفضل نقول لأمتى".. هكذا علقت منى عبد الغني، على مشهد الأم الفلسطينية، مشيرة بأن الشعب الفلسطيني رمز حقيقي للصمود والعزيمة، وأن ما يحدث في حقهم ما هو إلا جريمة ضد الإنسانية.

تفاصيل برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا:

برنامج نسائي يومي يتضمن العديد من الفقرات التي تهم المرأة من طبخ ومكياج وموضة بالإضافة إلى فقرات أخرى خاصة بالسياسة والاقتصاد وكل القضايا الاجتماعية ولكن بعيون النساء، ويستضيف العديد من الضيوف الذين يتم محاورتهم حول كل ما يهم الأسرة والمرأة بشكل خاص.