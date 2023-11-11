البنك الزراعي يطلق مبادرة "إيد بإيد.. لمستقبل الوطن"

انطلقت اليوم من محافظة الدقهلية فعاليات المبادرة الوطنية "إيد بإيد.. لمستقبل الوطن" التي يطلقها البنك الزراعي المصري في محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة جهود الدولة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

مؤتمر البنك

وبهذه المناسبة، نظم البنك مؤتمرًا جماهيريًا في قصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وشهد المؤتمر الإعلان عن المساهمات العينية التي يقدمها البنك ويستفيد منها آلاف الأسر الأولى بالرعاية بمراكز وقرى الدقهلية، بالتنسيق والتعاون بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية.

حضر المؤتمر سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، وعبدالحميد الشابوري رئيس منطقة شرق الدلتا، وعدد من قيادات البنك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مبادرة (إيد بأيد.. لمستقبل الوطن) هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات، من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تمثل إنجازًا عظيمًا يضاف لجملة الانجازات غير المسبوقة التي حققها بالرغم من التحديات الراهنة.

وأضاف: “ونستهدف من خلال تلك المبادرة تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر وتوفير حياة كريمة لهم”.

وأشار فاروق، أن البنك الزراعي المصري إلى جانب دوره في تمويل القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية، يعمل أيضا لتحقيق التنمية الريفية من خلال تمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب وتمكين المرأة الريفية لتحسين مستوى معيشتهم.

ووجه فاروق الشكر لمحافظ الدقهلية على تعاونه المستمر مع البنك الزراعي لتقديم أوجه الدعم للمزارعين والأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية، مضيفًا: “ما نقدمه اليوم هو واجب وطني، وجزء بسيط من مسؤلياتنا تجاه أهالينا في كل مكان في مصر”.

من جانبه، أشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إلى أن رئيس الجمهورية وجه بتضافر جهود أجهزة ومؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية من خلال تقديم كافة المساعدات وصرف مساعدات تكافل وكرامة وإقامة مشروعات متناهية الصغر لهذه الأسر.

كما أشار إلى أن الدقهلية هي أولى المحافظات التي تنطلق منها مبادرة "إيد بأيد.. لمستقبل الوطن" لدعم الأسر الأولى، ونعمل من خلال التعاون والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ مثل هذه المبادرات لخدمة أهالينا بالدقهلية، مثمنا الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي تجاه الأسر الأولى بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية وتوفير التمويلات اللازمة.

وأكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أهمية الدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لخدمة سكان الريف وتقديم البرامج التمويلية لتحقيق التنمية الزراعية ودعم صغار المزارعين، بالإضافة إلى دوره المجتمعي نحو سكان الريف بتقديم المساعدات العينية والمساهمات الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا للتخفيف عن كاهلهم.