نائب محافظ القاهرة تتابع اللمسات النهائية لتطوير مدخل شق الثعبان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في جولة ميدانية موسعة، أعمال التطوير القائمة بالمدينة الصناعية بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طرة؛ لوضع اللمسات النهائية والتجميلية بمنطقة الكيلو الأول بداية من مدخل المدينة على طريق الأوتوستراد وباقي الأعمال بالمناطق الأخرى بحضور العميد ماجد فوزي، القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة، وكريم عادل، مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية ومسؤولي المرافق وعدد من التنفيذيين.

طفرة حضارية

وأكدت نائب محافظ القاهرة، أن المنطقة الجنوبية تخطو سريعًا وتسابق الزمن في تحقيق طفرة حضارية بالمدينة الصناعية بشق الثعبان من خلال العمل على توفير وإمداد المنطقة بكل الخدمات والمرافق، ووضع اللمسات النهائية لخطة التطوير بمنطقة شق الثعبان.

وشددت على متابعة الأعمال واستمرار الحملات اليومية للوصول إلى تحقيق الخطة الموضوعة للمنطقة الصناعية طبقًا للجدول الزمني.

وشملت الجولة تفقد مدخل مدينة شق الثعبان لمتابعة مداخل ومخارج المدينة من خلال معاينة احواض للمزروعات بالمدخل بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة ووضع الأشجار التي تم زراعتها بالجزيرة الوسطي وعلى جانبي الطريق بالتنسيق مع وزارة البيئة.

كما تفقدت البلدورات والانترلوك ومنطقة اللاند سكيب الى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة وأعمال الكهرباء لخروج الأعمال بالمظهر الحضاري اللائق لتتماشى مع أعمال التطوير القائمة بالمنطقة.

كما تابعت نائب محافظ القاهرة اللمسات النهائية لرفع كفاءة واجهات المصانع والمعارض من خلال ألوان للدهانات موحدة وتصميمات ولافتات طبقًا للتصميم المعتمد مع التوجيه المستمر برفع كفاءة النظافة وازالة الاتربة بصورة دورية مع رفع كفاءة قطعة الأرض لبناء مبنى للمستثمرين.

يذكر أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان والطرق المؤدية للمصانع وحملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وأعمال التشجير والتجميل تتم بالتنسيق مع حي طرة ومستثمري شق الثعبان وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ووزارة البيئة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية.

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها

نائب محافظ القاهرة خلال جولتها