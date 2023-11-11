مصادر للقاهرة الإخبارية: البيان الختامى لقمة الرياض يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال

أكدت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية" أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال.

كما أكدت تلك المصادر أن مشروع البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة.

وطالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ببدء تحقيق فوري في جرائم الحرب الإسرائيلية، وفقا لمصادر "القاهرة الإخبارية".