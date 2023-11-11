رئيس جيبوتى: لن يحدث سلام بالمنطقة إلا بحصول الشعب الفسطينى على حقوقه كاملة

جدد إسماعيل عمر جيلي، رئيس دولة جيبوتي، الدعوة لـوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والرفع الفورى للحصار الظالم وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد رئيس دولة جيبوتي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض، الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، ومشددًا على ضرورة أن يقتنع الجميع بأنه لن ينعم أحد بسلام وأمان إلا بقدر ما ينعم به الآخرون، ولا في المنطقة العربية إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة.

وتابع: "خطورة الوضع القائم تستدعي الاستجابة الفورية والتحرك بشكل عاجل واتخاذ موقف حاسم لحماية المدنيين وتقديم يد العون لإنقاذ الشعب المظلوم في غزة".

الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.