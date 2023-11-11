السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمير قطر: نطالب بتحقيق دولى لاستباحة الاحتلال الإسرائيلى قصف المستشفيات

أمير قطر الشيخ تميم
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

طالب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،  بفتح المعابر لوصول المساعدات لكل أنحاء قطاع غزة، وهذا أضعف الإيمان

وأضاف  أمير قطر، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية غير العادية، أنه نأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل، ونطالب بتحقيق دولي لاستباحة "إسرائيل" قصف المستشفيات. 

وتساءل أمير قطر، إلى متى سيسمح لـ"إسرائيل" بضرب القوانين الدولية بحربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين؟. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

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