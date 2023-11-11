الرئيس الإندونيسى يدعو لإرسال محققين أمميين إلى غزة: إسرائيل يجب أن تُحاكم

قال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، إنه يجب مساءلة إسرائيل على كل الجرائم التي ارتكبتها في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، أمام المحاكم الدولية.

ودعا خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة بالرياض، للسماح بإرسال محققين أمميين إلى غزة.

وأكد أن إندونيسيا تحترم القوانين الدولية الإنسانية، كما طالب بالسماح بدخول المساعدات.

الرئيس عبدالفتاح السيسى يشارك فى القمة العربية الإسلامية

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية استمرارًا لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.