الرئيس السيسى بالقمة العربية: يمر علينا الوقت حزينًا ومؤلمًا ويكشف المعايير المزدوجة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما يتعرض له أهل غزة من قتل وحصار وممارسات غير إنسانية، يعود بنا إلى العصور الوسطى وتستوجب وقفة جادة من المجتع الدولي، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى من مصداقيته الإنسانية والأخلاقية".

وأضاف خلال "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية"،: "وكما يمر الوقت ثقيلا على أهالي غزة، يمر علينا وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، الوقت مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم، وتهافت الدعوات الإنسانية التي تسقط سقوطا مدويا، في هذا الامتحان الكاشف".

القمة العربية

وتستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض؛ لبحث الأوضاع في غزة واستمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية.