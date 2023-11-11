السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بأسيوط

ضبط عنصرين
ضبط عنصرين

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة - مطلوب التنفيذ على أحدهما في قضية مخدرات وسلاح - بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما ولدى استشعار هما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وعُثر بحوزتهما على: "بندقية آلية - طبنجة - 5 خزائن - عدد من الطلقات النارية - 25 كيلوجراما من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين - 2000 قرص مخدر - 2 دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالي".

ضبط عنصرين شديدي الخطورة تبادل إطلاق النيران عناصر شديدة الخطورة الدقهلية

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