السبت 11 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 300 من أهالي قرية البستان في قافلة سكانية بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

نظَّمت وحدة السكان بالديوان العام بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جامعة دمنهور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، قافلة سكانية بقرية البستان بمشاركة أساتذة متخصصون تم خلالها الكشف المجاني على 300 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ومنها: "باطنة - أطفال - أمراض نساء" مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى بالمجان من خلال أساتذة كلية الصيدلة، بجانب تقديم خدمة تحاليل فورية لمرضى السكر وقياس ضغط من خلال كلية التمريض، بالإضافة الى توفير خدمات مبادرة حملة 100 يوم صحة.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن أعمال القافلة شملت تقديم خدمات بيطرية مجانية تنوعت ما بين كشف وتجريع وصرف أدوية لعدد 875 رأس ماشية مع توعية المواطنين بضرورة التطعيمات والتحصينات، وذلك من خلال أساتذة كلية الطب البيطري.

أساليب الزراعة الحديثة 

كما قام متخصصون بكلية الزراعة بشرح أساليب الزراعة الحديثة للحصول على أعلى وأجود أنواع المحاصيل، وتم توزيع عدد من المبيدات علي المزارعين، وخلال القافلة تم عقد لقاء مع طلبة المدارس والتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين ودور الأسرة في مواجهة هذه الظاهرة من خلال المتابعة المستمرة مع ضرورة عمل حملات وندوات لتوعية الشباب بخطورة المخدرات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمرار القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لتقديم أفضل الخدمات.

قافلة مدرية الصحة بالبحيره جامعة دمنهور محافظة البحيرة هاني جميعة

مواد متعلقة

فحص 1054 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية "مرتانا" فى البحيرة

ضبط 700 كرتونة كبدة منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق في البحيرة

نائب محافظ البحيرة تشهد ختام برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"

إزالة 96 حالة تعدٍ وبناء مخالف بنطاق 11 مركزًا في البحيرة

ضبط 3 طن جبن ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

"زراعة البحيرة" ترفع درجة الاستعداد القصوى لزراعة 317 ألف فدان قمح

إزالة 91 حالة تعدٍ على مساحة 21362 مترًا مربعًا بنطاق 11 مركزًا بالبحيرة

تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لـ 779 مواطنا خلال قافلتين بمركزي الدلنجات وإيتاي البارود

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

مصر سعت فى مسار السلام لعقود.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للقوى الدولية الفاعلة من "قمة الرياض"

الولايات المتحدة على صفيح ساخن.. هل تتوقف الإدارة الأمريكية عن دعم إسرائيل؟

"الحرية المصرى": كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية- الإسلامية تضمنت رسائل قوية

تيك توكر أمريكية تعتنق الإسلام بسبب أحداث غزة

كولر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الجونة.. وموديست يقود الهجوم الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

د. منى حلمى

أخلاق عالمية جديدة

ماجد حبته

قمة التضامن مع فلسطين

صفاء النجار

هرموبوليس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «2-3»

سارة شريف

خطة الخروج

أميرة ملش

رسائل لمَن لا يفهمون الموقف المصرى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس