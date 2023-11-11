السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

داليا أبوعمر تنضم لقناة "CBC" وتقدم برنامجًا اقتصاديًا

داليا أبوعمر
داليا أبوعمر

أعلنت شبكة قنوات "CBC" انضمام الإعلامية داليا أبوعمر لقناة "CBC" العامة لتقديم البرنامج الاقتصادي "المغامر".

برنامج المغامر لداليا أبوعمر

يقدم البرنامج تجربة جديدة حول بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط ودور هذه الشركات في نمو الاقتصاد، كما يلقي الضوء على قصص النجاح والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة، بالإضافة لقيام البرنامج بدور خدمي وتوعوي.

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يراعي البرنامج  أهمية بيئة ريادة الأعمال في مصر وكيفية النهوض بها بما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصري.

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