طالبة جامعية: قلوبنا مع أشقائنا في غزة.. وفخورة بدور الرئيس السيسي ( فيديو)

قالت هاجر تامر طالبة بقسم الآثار كلية الآداب جامعة الإسكندرية، إن قلوبنا جميعًا مع الشعب الفلسطيني وأهالينا وأشقائنا في غزة، مشيرة إلى أن قلبها ينفطر على رؤيتها مشاهد الدمار والشهداء وبكاء الاطفال وخوفهم جراء القصف المستمر، من الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يجعلنا نريد أن ندعمهم وتساعدهم بكل ما تستطيع، وندعو الله لهم بالنصر والاستقرار.



وأضافت لـ"الدستور" أنها فخورة بأن رئيسها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يبذله من مجهود ودعم ومساندة فلسطين، وهم يستحقون الكثير منا ومن العرب، ومصر تقدم كل ما تستطيع منذ اليوم الأول في الأزمة، والرئيس السيسي يعمل في عدة اتجاهات لصالح الشعب الفلسطيني.

مصر تعمل وتدعم القضية الفلسطينية بكل قوتها



واستنكرت بعض ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي من المغرضين الذين يحاولون بشتى الطرق التقليل من دور مصر واختذاله في اشياء محددة، وهو ما يدعو للتعجب من لهولاء الذين يغفلون الدور القوى التي تقوم به مصر منذ بداية الأزمة، بل كانت هي الصوت المؤثر في العالم، في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالينا في فلسطين من خلال معبر رفح، فضلًا عن استقبال المصابين من أهالي غزة، وهو واجبنا تجاه أشقائنا، ولكن دون مصر لم يكن ذلك يتم الآن والكثير من الدول تشاهد فقط ولكن مصر تعمل وتسعى وتدعم القضية بكل قوتها.

تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم مرفوض

وأشارت، إلى أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم بالقوة من قبل الكيان الصهيوني، هو شيئ مرفوض تمامًا، وهو ما يرفضه أهالي فلسطين، وهذا الأمر يقضي على القضية الفلسطينية بأن تكون لهم دولة مستقلة بداخل اراضيهم، فضلًا عن أن مخطط إسرائيل بتهجير الفلسطينين إلى سيناء أمر مرفوض تماما من القيادة السياسية والشعب المصري، سيناء أرض مصرية ضحى فيها الكثير والكثير من جيشنا المصري بأرواحهم حفاظًا على كل شبر من أرضها، ونحن لن نضيع جهد ودماء السنوات الماضية في الحفاظ على سيناء الآن "ولن نفرط فيها أبدًا".



