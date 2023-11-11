استشهاد 4 أشخاص داخل العناية المركزة لمستشفى الشفاء بسبب انقطاع الكهرباء

أكدت وسائل إعلام فلسطيني، نقلا عن طبيب داخل مستشفى الشفاء، استشهاد 4 أشخاص داخل العناية المركزة بسبب انقطاع الكهرباء، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

كانت قد أكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مبنى "أطباء بلا حدود" ويطلق قنابل الفسفور المحرمة دوليًا في محيطه بغزة.

فيما أعلنت "الصحة الفلسطينية"، عن توقف العمليات في مجمع مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بعد نفاد الوقود تماما.

وطالب الأطباء خلال مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الفلسطينية، بضرورة تحرك دولي عاجل من قبل المجتمع الدولي.