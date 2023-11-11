"القاهرة الإخبارية": أطباء غادروا مستشفى الرنتيسى فى غزة بعد تهديدات الاحتلال

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في فلسطين، إن الاحتلال نفذ حصارًا مطبقًا على مستشفيات غزة، حتى إن الأطباء اضطروا لترك مستشفى الرنتيسي للأطفال بعد تهديدات قوات الاحتلال.

وأضافت عوكل، خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الأطباء اضطروا لترك الأطفال الخروج من المستشفى وإخلائه، مشيرة إلى أن حجم الضغط على الأطقم الطبية لا يحتمل، ووصل لدرجة أن الطواقم الطبية لم يعد لديها ما تقوم به.

وأردفت: "يضطر العديد من الطواقم الطبية لترك مستشفى الشفاء تحت التهديد المباشر أمس، حجم الشعور بالعجز يتضاخم، أن تختار تنقذ نفسك وعائلتك أو تموت في أحد المستشفيات، كلها اختيارات لا إنسانية".

واختتمت: "هناك ضغط على المستشفيات، والصورة قاتمة والطريق خطر، حتى عندما تخرج للجنوب نخاطر لأنه يتم استهداف العائلات".