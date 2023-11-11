السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مدير "الصحة العالمية": النظام الطبى فى غزة منهك تماما.. و250 هجومًا على المستشفيات

مستشفى غزة
مستشفى غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكا تماما، مضيفا نصف المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع أصبحت خارج الخدمة.

وأوضح تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، في كلمة أمام مجلس الأمن، أمس الجمعة: «يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع: أروقة مستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون، مشارح مكتظة، عمليات جراحية دون تخدير، عشرات الآلاف من اللاجئين»، مشيرا إلى وقوع أكثر من 250 هجوما على المؤسسات الصحية في غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي من ضرباتها على المستشفيات في غزة، بعد قصف كل من مستشفى النصر والعيون مساء الجمعة.

كما قصفت قوات الاحتلال مواقع متفرقة في غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة واشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال غربي القطاع. 

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