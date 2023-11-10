يسري عمارة يكشف سبب تسميته بـ"رجل الشاشة" من قبل قادة الجيش المصري

قال العميد يسري عمارة، أحد أبطال نصر أكتوبر المجيد، إن الجنود المصريين فور علمهم ببدء الحرب قاموا بمراسلة ذويهم، وذلك لأنهم ليس على يقين من البقاء على قيد الحياة أم لا، معبرًا: "قمنا بإبلاغ الأهل أننا بدأنا الحرب، وبمجرد رؤية الطيران المصري صرخ الجنود بقول الله واكبر، ولم يعرف الخوف الطريق لقلوبنا على الإطلاق".

قوة الجيش المصري

وأكد العميد يسري عمارة، خلال لقائه ببرنامج “بالخط العريض” المذاع عبر فضائية “ الحياة”، أن الجنود المصريين الذين شاركوا في الحرب كانوا على قلب رجل واحد، معبرًا: "الله كان يريد لمصر الانتصار".

رجل الشاشة

وأضاف في حديثه، أن قادة الجيش المصري أطلقوا عليه لقب الشاشة، معبرًا: "كنت أقوم بجمع معلومات الجيش الصهيوني ورصد جميع تحركاتهم من أعلى الشجرة، حيث كنت أصعد على الأشجار لرؤية العدو بشكل أوضح، وبالتالي كنت أقوم بجمع معلومات سرية من داخل تنظيمات جيش العدو، وبالتالي كان يُطلق علي في الجيش المصري الشاشة، ويمكن القول أن العدو أطلق الصواريخ ناحية الأشجار التي كنت عليها ولكن كان فضل الله عظيمًا واستطعت النزول من أعلى هذه الأشجار".

واستطرد: "احتفظت بالأفارول الذي أسرت به عساف يأجوري 42 عامًا وتم وضعهم بعد ذلك في المتحف المصري".