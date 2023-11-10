يسري عمارة: عرفت ساعة الصفر في تمام الساعة الواحدة ونصف يوم 6 أكتوبر

قال العميد يسري عمارة، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه كان يحلم الحصول على كلية الزراعة، ولكن وقع الاختيار على الكلية الحربية في النهاية وكان شفيق السادات شقيق الرئيس الراحل السادات من ضمن طلاب دفعته في الحربية.

حرب أكتوبر

وأكد العميد يسري عمارة، خلال لقائه ببرنامج “بالخط العريض” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الجنود المصريين كانوا يحاولون التدريب على عبور القناة بالمدرعات، ولكن كان العدو يقوم بقصف قنابل الفسفور في المياة وكانوا يتحدثون في مكبرات الصوت ليحذروا الجنود المصريين من الاقتراب من المياه.

وأضاف في حديثه، أن الجيش المصري الوطني تعرض للسخرية من قبل المواطنين المصريين بعد حرب النكسة، وذلك لأن هذه الحرب خيبت آمال الشعب المصري وبالتالي كان هناك سخرية في الحديث عن هذه الحرب.

وتابع: "المصريين وقفوا بأرواحهم من أجل تجهيز الجيش قبل الحرب، حيث كان المواطنين يتبرعون بنصف رواتبهم المتواضعة لمساعدة الجيش في شراء الطائرات".

ساعة الصفر

واستطرد: "عرفت ساعة الصفر في تمام الساعة الواحدة ونصف في ٦ أكتوبر وكانت هناك سرية تامة في المعلومات حتى بين الجنود وأنفسهم".