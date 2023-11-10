الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"العربية": قوات الاحتلال على بعد 500 متر من مستشفى الشفاء بغزة

غزة
غزة

أفادت قناة العربية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي على بعد 500 متر من مستشفى الشفاء بغزة ، كما ان مستشفي النصر يتعرض بشكل كبير لقصف مستمر مع تواجد قصف مستمر بوابل من القنابل على القطاع. 

كما أفادت منظمة أطباء بلا حدود، بأن العديد من الموظفين توقفوا عن العمل بمستشفيات غزة بسبب الهجمات القوية التي تقوم بها قوات الاحتلال الآن. 

وقالت قوات جيش الاحتلال إن أكثر من 100 ألف من سكان مدينة غزة فروا جنوب مدينة غزة خلال اليومين الماضيين، حيث نفذ جيشها عمليات استهدفت مقاتلي حماس، حسبما قال الأميرال دانييل هاغاري من قوات الدفاع الإسرائيلية.

وفي مؤتمر صحفي متلفز يوم الجمعة، أقر المتحدث بإسم جيش الاحتلال هاجاري بأن الجهود جارية لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، لكنه قال إن ذلك سيستغرق بعض الوقت، حسبما ذكرت رويترز.

تدهور الأوضاع في قطاع غزة

 

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اشتباكات عنيفة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين بمخيم الشاطئ غرب غزة

وعلى الأرض في غزة، تستمر الظروف في التدهور خلال الهجوم الإسرائيلي المستمر. 

وأمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف وانفجارات وأزيز الطائرات العسكرية الإسرائيلية بدون طيار مع حلول الليل على مدينة غزة، مع وهج الضوء الوحيد القادم من مستشفى الشفاء المكتظ بالمصابين.

وقال أحد السكان جواد حرودة لوكالة فرانس برس: “لم أكن متفائلاً بأنني أو أي من أطفالي سنخرج دون أن يصاب بأذى، نظراً لكثافة القصف وإطلاق النار”، ووصف رحلة الفرار من مخيم الشاطئ للاجئين بأنها "مأساة".

كما تحدثت الوكالة مع مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بعد أن غادر المدينة التي كانت تعج بالحركة، والتي أصبحت الآن خالية من المتسوقين وحركة المرور كثيفة.

"الوضع صعب للغاية في غزة. وأضاف أن القصف يضرب كافة المناطق، وهناك اشتباكات كثيرة مع التوغلات العنيفة لقوات الحتلال الإسرائيلي. 

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