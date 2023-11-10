أستاذ علاقات دولية: التنسيق والتشاور بين مصر وقطر يتم على أعلى مستوى بشأن فلسطين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية تتشارك مع شركائها الإقليميين والدوليين للعمل على إيجاد حل دائم وشامل يقوم بموجبه بانفراجه وانهاء حالة الانسداد السياسي والعمل على وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف الدكتور حامد فارس خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أن هذا هو ما أكدت عليه الرؤى المصرية القطرية باعتبار أن التنسيق والتشاور بين الدولتين يتم الآن على أعلى مستوى لأن هناك علاقات مشتركة ما بين مصر باعتبارها وسيط مقبول بين كل الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو اللاعبة في المشهد الفلسطيني، وأيضًا على اعتبار أن قطر لها علاقات قوية مع المقاومة الفلسطينية، وبالتالي تسعى الدولة المصرية بالتنسيق والتشاور مع دولة قطر للعمل على هندسة صفقة تكون هذه الصفقة هي الأساس للعمل على وقف إطلاق النار.

وأوضح أنه منذ لحظات قليلة تم الإعلان أنه سيكون هناك مشاورات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية للعمل على الإفراج عن 100 أسير موجود لدى المقاومة الفلسطينية مقابل الإفراج عن 100 أسير لدى إسرائيل.