الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافى يدعو إلى الوسطية والعدل فى التعامل مع الزوجات والحموات

حسام موافي
حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن بعض الناس يخلطون بين معنى الوسطية والغلو، مضيفًا: "الوسطية تعني العدل".

واستعرض موافي، خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، الذي يبث على قناة صدى البلد، رسالة نصية وصلته من إحدى المشاهدات، تقول فيها: "زوجي يحرمني من زيارة أمي المريضة التي تعيش لوحدها، ويفرض علي خدمة حماتي، فهل هذا عدل؟".

ووجه موافي، حديثه إلى الزوج قائلًا: "أنا أطلب منك أن تكون عادلا في التعامل مع زوجتك وتسمح لها بالذهاب إلى أمها لتعتني بها، فكيف تمنع ابنة عن أمها، والأم هي أقدس شيء في الحياة".

وأضاف: "الأفلام العربية أفسدت صورة الحموات، وما نشاهده فيها غير صحيح في كثير من الأحيان، فالحموات هن أمهات أيضًا ولا يوجد فرق بينهن وبين الأمهات".

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