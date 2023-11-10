الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسى سابق: الجهود المصرية لإنهاء الحرب على غزة مستمرة منذ 7 أكتوبر

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود المصرية مستمرة منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية على غزة، وتمثلت في الدعوة لقمة القاهرة للسلام للوقوف ضد العدوان غير الإنساني على المدنيين في القطاع والمخالف لقواعد القانون الدولي.

وأضاف السفير محمد حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمها الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الدولة المصرية أجرت العديد من الاتصالات المكثفة كان أهمها التواصل مع قادة حماس أمس، واليوم مع الشيخ تميم بن حمد حاكم دولة قطر.

ولفت إلى أن القاهرة والدوحة من العواصم العربية الأكثر تأثيرًا في المشهد الفلسطيني، إضافة إلى الأردن والمملكة العربية السعودية، حيث تتحرك كل تلك العواصم لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار إلى أن الدعوة لهدنة إنسانية كمقابل للإفراج عن المحتجزين غير كافٍ، وتعد دعوة مصر لوقف دائم لإطلاق النار هي الحل الأمثل.

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