الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة مواطن تشارك فى مؤتمر القبائل والعائلات المصرية لدعم السيسى بالإسماعيلية

حملة مواطن لدعم الرئيس
حملة مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

شارك وفد من حملة مواطن لدعم مصر، على رأسهم محمد فاروق المنسق العام للحملة، وهيثم أمان، النائب الأول للمنسق العام للحملة، وأحمد الليموني مساعد المنسق العام لشؤون الإعلام، في مؤتمر يد بيد لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية، المنعقد بقرية الشروق بمحافظة الإسماعيلية، بدعوة من الشيخ أحمد سلامة داود، شيخ مشايخ قبيلة الطميلات.

وقال محمد فاروق، المنسق العام لحملة مواطن، إن المشاركة في مؤتمر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو ضرورة حتمية للتأكيد على أن دعمه واجب وطني، لأنه هو من أوقف مخطط بني صهيوني، وقائد مسيرة التنمية والتحول من العشوائية إلى النظام والبناء والتطوير، مشيرا إلى أن الدولة والرئيس لديهم رؤية وتتحرك وفقا للمعلومة وليس للأهواء.

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وفي ذات السياق، أكد هيثم أمان، النائب الأول للمنسق العام لحملة مواطن، أن الحملة بكل قياداتها ورموزها خلف القيادة السياسية، وتدعو كل وطني محب ومخلص لمصر بأن يكون واعيا ومدركا لكافة المخاطر التي تحيط بالوطن، مشيرا إلى أن ما تحقق من أمن واستقرار كافيا ليكون اختيارنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
حملة مواطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي
حملة مواطن محمد فاروق السيسي الشروق شيخ مشايخ بني صهيوني

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