بدون خسائر فى الأرواح.. نشوب حريق فى شقة سكنية بالجيزة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في إحدى الشقق في عقار بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وقد أنقذت الحماية المدينة سكان العقار من الموت عقب نشوب حريق في الشقة، وقد تم السيطرة على الحريق بدون أي خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال الفحص؛ للوقوف على أسباب الحادث.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا بنشوب حريق في إحدى الشقق بمنطقة الطالبية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان الحريق والتعامل الفوري معه.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، والقيام بأعمال التبريد لمنع تجدد نشوبه مرة أخرى.