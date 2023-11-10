الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدون خسائر فى الأرواح.. نشوب حريق فى شقة سكنية بالجيزة

حريق
حريق

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في إحدى الشقق في عقار بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وقد أنقذت الحماية المدينة سكان العقار من الموت عقب نشوب حريق في الشقة، وقد تم السيطرة على الحريق بدون أي خسائر في الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار استكمال الفحص؛ للوقوف على أسباب الحادث.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا بنشوب حريق في إحدى الشقق بمنطقة الطالبية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان الحريق والتعامل الفوري معه.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، والقيام بأعمال التبريد لمنع تجدد نشوبه مرة أخرى.

أنقذت العناية الإلهية عقار بمنطقة الطالبية الاجهزة الامنية بالجيزة سيارات الإطفاء حريق في الطالبية إخماد حريق

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