الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. حفل غنائي للفرقة القومية العربية للموسيقى على مسرح الجمهورية

الفرقة القومية العربية
الفرقة القومية العربية للموسيقى

تحيي مساء اليوم الجمعة، الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، حفلا غنائيًا على خشبة مسرح الجمهورية بوسط القاهرة ضمن جدول فاعليات دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويشارك في الحفل نجوم الفرقة وهي كل من المطرب محمد طارق، والمطرب احمد عادل، والمطربة هند النحاس، والمطرب سعيد عثمان، والمطربة سارة زكي، والمطربة غادة آدم.

برنامج حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

وتقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي خلال الحفل، مجموعة من الأعمال الوطنية الحماسية، إضافة إلى باقة من أجمل الأغانى العاطفية لكبار نجوم الزمن الجميل منها مصريتنا وطنيتنا، عدى النهار، حلوة بلادى، يا بلادي، زهره المدائن، أصبح الآن عندي بندقية، يامسافر وحدك، أنا وأنت ظلمنا الحب، يا خلي القلب، كان يا مكان، ياللي سامعني.

شروط حضور حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

ووضعت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر عدد من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر اخرى
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه وإستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير خلال الحفل.

 

أسعار تذاكر حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى

وطرحت دار الأوبر المصرية تذاكر حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى عبر موقع تذكرتي وقسمت التذاكر للجمهور إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالي: 

  • الفئة الأولى بملغ 140 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية بمبلغ 115 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة والرابعة بمبلغ 75 جنيها مصريا.

 

الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989  بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

الفرقة القومية العربية للموسيقى القومية العربية للموسيقى حازم القصبجي مسرح الجمهورية دار الأوبرا المصرية

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