الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي: طريقة لعب فالنسيا تعجبني

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على أهمية المباراة التي ستجمع فريقه أمام فالنسيا، مشيرًا إلى القوة التي يتمتع بها منافسه.

ويستضيف ريال مدريد، نظيره فالنسيا، في المباراة التي ستجمعهما مساء السبت، على ملعب (سنتياجو برنابيو)، ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قبل المباراة: "علينا أن نحافظ على الديناميكية الجيدة التي لدينا. تعجبني طريقة لعب فالنسيا. إنه فريق ديناميكي للغاية ومنظم بشكل جيد للغاية. علينا أن نلعب المباراة بشكل جيد للغاية للحصول على النقاط الثلاث".

وستكون مباراة الغد، هي الأولى لريال مدريد ضد فالنسيا، بعد ما حدث في ملعب «ميستايا» في الموسم الماضي، والذي شهد حصول فينيسيوس، على البطاقة الحمراء.

وعن ذلك الأمر، قال أنشيلوتي: "لم نتحدث عن هذا الموضوع. لقد تحدثنا عن كون فالنسيا فريقًا جيدًا، فريقًا يتمتع بالقوة. إنه الشيء الوحيد الذي تحدثنا عنه".

وعن موقف التركي أردا جولر، لاعب الفريق من المشاركة بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، قال أنشيلوتي: "يقول اللاعب أنه يشعر بالراحة. اليوم تدرب بشكل طبيعي. إذا لم يحدث أي شيء غريب في هذه الساعات القليلة الماضية، فأعتقد أنه سيلعب".

وأضاف: "لسوء الحظ حدث هذا. قبل المباراة ضد براجا لم يكن الأمر يبدو وكأنه أي شيء، لكنه لا يزال يزعجه. إنه ليس شيئًا خطيرًا. من الواضح أن اللاعب يشعر بالاكتئاب لأنه شاب ويريد اللعب، يريد المساهمة، إنها خطوة صغيرة إلى الوراء، إنها ليست انتكاسة للإصابة القديمة ولدينا فترة راحة كاملة لمحاولة التعافي بشكل أفضل.

وتحدث المدرب الإيطالي عن الإصابة التي تعرض لها الفريق التركي، حيث قال: " كانت الإصابة الأولى عبارة عن تمزق في الغضروف المفصلي أصيب به العام الماضي ولم يتمكن من التعامل معه".

وأضاف: "لقد خضع لعملية جراحية، وكما يحدث في كثير من الأحيان مع هذه الإصابة، يتغير وضعك مع الساق الأخرى وقد يحدث أنه أثناء التعافي قد تواجه مشاكل في العضلات. وهذا ما حدث له. 

وتابع: "اللاعب لديه مستقبل رائع. إنه لاعب موهوب للغاية. أستطيع أن أتفهم أن اللاعب يشعر بخيبة أمل، لكنها مشكلة عضلية صغيرة. لدي تجربة شخصية توقفت لمدة عامين عندما كان عمري 21 عامًا ثم عدت. مستقبل جولر ليس موضع شك على الإطلاق. إنها مجرد لحظة وآمل أن أتمكن من التعافي جيدًا بعد الاستراحة".

وعاني ريال مدريد، من فشل دفاعي في بداية الموسم، لكنه تمكن من تصحيح ذلك، ليحافظ الفريق على شباكه نظيفة في خمس مباريات في «البرنابيو»، وهو الفريق صاحب أقل عدد من الأهداف المسجلة في الليجا.

وعن هذا الأمر، قال أنشيلوتي: "في بعض الأحيان كان لدينا مستوى جيد جدًا، دفاعيًا وهجوميًا. ما تحاول العثور عليه طوال الموسم هو الاستمرارية في القيام بالأشياء بشكل جيد. لم نكن متواصلين دائمًا، لكن في الوقت الحالي أنا راضٍ تمامًا عن الفريق، وما فعله الفريق، وكيف تغير الفريق دفاعيًا، والموقف الذي لدينا، وهو أمر جيد. يجب أن نضيف الاستمرارية إلى كل ما نقوم به".

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد فالنسيا الدوري الاسباني اردا جولر

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