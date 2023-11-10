الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

معالجة نفسية تشارك كيف يمكن الخروج من نوبات الذعر والقلق

نوبات الذعر والقلق
نوبات الذعر والقلق - صورة ارشيفية

شاركت  معالجة نفسية بعض من الحيل السرية في كيف يمكن الخروج من نوبات الذعر والقلق التي يمر بها العديد من الأشخاص في أوقات في حياتهم يتعرضون وقتها لمزيد من الضغوطات سواء العمل أو الحياة الشخصية ويجدون صعوبة بطبيعة الحال في الخروج من هذه الأزمة.

وفقًا لموقع "الديلي ميل" البريطاني أكدت المعالجة النفسية “شانيا أوبراين” أن الحمضيات تساعد في الخروج من نوبات الهلع والخوف، وتعتبر وسيلة رائعة للتخلص من هذه النوبات كما أنه طريقة تمت تجربتها للعديد من مرضى القلق المزمن عن طريق إضافة بعض الأطعمة الحمضية إلى قائمة الطعام الخاصة بهم، حيث يعمل الطعم المكثف بمثابة إلهاء وينشط الجهاز العصبي السمبتاوي، وهو جزء من الدماغ الذي يكبح نوبة القلق. 

كما شاركت كاتي بانكونين، أخصائية الصحة العقلية، نصيحة أخرى أن تناول شيء حار جدًا مثل سريراتشا أو منعش مثل رقائق الملح والخل سيكون له نفس التأثير.

كما أوضحت إن تناول شيء حامض يزيد من إنتاج اللعاب في الفم، وهي الخطوة الأولى في إعادة تشغيل هذا الجهاز الهضمي، فعندما تكون لدينا مستويات عالية من القلق، أو عندما نكون في وضع نوبة الهلع، يكون جسمنا في حالة قتال أو هروب، يعتقد عقلك أن هناك تهديدًا محتملًا أو تهديدًا فعليًا.

ويظهر هذا القلق في التنفس الضحل، وزيادة معدل ضربات القلب، وتباطؤ عملية الهضم، الشعور بالخطر الوشيك أو الذعر أو التشاؤم، الإصابة بزيادة معدل ضربات القلب، والتعرق، الارتجاف، الشعور بالتعب الشديد، الإصابة بصعوبة في النوم، والتعرض للمشكلات المعوية.

كما أن  تناول الليمون النيئ، والفلفل الحار، وعمل كمادات باردة على مؤخرة الرقبة أيضًا يقلل من مستويات القلق والذعر عند الأشخاص، ولكن ما سبق مجرد حلول وقتية عن طريق الأطعمة المقترحة الحمضية ولكن في حالة المعاناة من القلق بصورة مزمنة لابد من مراجعة الطبيب لوصف الدواء المناسب.

زيادة معدل ضربات القلب نوبات الذعر نوبة القلق إنتاج اللعاب في الفم الجهاز الهضمي مستويات عالية من القلق تباطؤ عملية الهضم

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