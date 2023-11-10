ارتفاع أرباح "أدنوك" الإماراتية بعد توسع استثماراتها فى مصر

حققت شركة أدنوك للتوزيع، الشركة الإماراتية الرائدة في قطاع التوزيع والطاقة، نتائج إيجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتمثل هذه النتائج ارتفاعًا بنسبة 9٪ في الأرباح مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، وهذا الإنجاز يعزى جزئيًا إلى استحواذها على حصة 50٪ من شركة توتال إنرجيز للتسويق فى مصر.

ارتفاع الأرباح إلى 835 مليون درهم

وأعلنت أدنوك الإماراتية فى بيان لها اليوم الجمعة، عن ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 835 مليون درهم، بزيادة قدرها 284 مليون درهم مقارنة بالعام السابق.

وفي سياق ذلك، قامت الشركة بتغيير في التقدير المحاسبي للعمر الإنتاجي للأصول، مما أدى إلى خفض تكاليف الاستهلاك، باستثناء تأثير هذا التغيير، ارتفعت الأرباح بنسبة 27٪ على أساس سنوي.

الإيرادات والنمو

زادت الإيرادات بنسبة 4.5٪ لتصل إلى 8.93 مليار درهم، وهذا يرجع جزئيًا إلى نمو كميات الوقود المباعة وتحقيق مساهمة أكبر من أعمال تجزئة غير الوقود.

كما تم الاستحواذ على حصة 50٪ من شركة "توتال إنيرجز - مصر" أيضًا أسهم في هذا النمو، على الرغم من انخفاض أسعار البيع نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

نتائج التسعة أشهر الأولى

وقالت الشركة، إنه رغم تراجع صافي الربح بنسبة 17.4٪ لتصل إلى 1.92 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، إلا أن هذا التراجع يعزى أساسًا إلى انخفاض الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك، باستثناء تأثير تغييرات المخزون، ظل صافي الربح مستقرًا على الرغم من ارتفاع تكاليف الفائدة.

خطط التوسع

وتواصل "أدنوك للتوزيع" خططها للتوسع، حيث افتتحت 28 محطة خدمة جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام، وتخطط لافتتاح ما بين 25 إلى 35 محطة جديدة في مختلف المناطق خلال العام الحالي.

الاستثمارات في مصر

ومن خلال استحواذها على حصة 50٪ من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، تعزز "أدنوك للتوزيع" وجودها في مصر، حيث افتتحت الشركة أولى محطاتها في القاهرة، ومع خطط لافتتاح المزيد من محطات الخدمة في جميع أنحاء مصر، يعكس هذا الاستثمار التزام الشركة بتعزيز قاعدتها العملية في المنطقة.

وتظهر نتائج "أدنوك للتوزيع" تفوقها في سوق الطاقة وتحقيق نمو مستدام، مع الرغم من التحديات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط.