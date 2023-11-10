مران الأهلي| كولر والجهاز المعاون يطمئنون على حالة رضا سليم

حرص المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي التواجد بملعب مختار التتش على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا ‏لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز المعاون على الاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في ‏عظمة الترقوة.‏

وعقد اللاعب جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق لمتابعة تطورات حالته، قبل أن يبدأ برنامج التأهيل البدني خلال ‏الساعات القادمة.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب‎.‎

الفريق يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الجونة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار ‏منافسات بطولة الدوري.‏

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة ‏الجونة المرتقبة.

تدريبات استشفائية لمجموعة من اللاعبين‏

وأدى مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، فيما خاضت مجموعة ثانية تدريبات بدنية قوية تحت إشراف أندرياس إندويا ‏مخطط الأحمال، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة من الفقرات الفنية على هامش المران.‏

وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ‏المقاولون العرب.

سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شدد على أهمية الفوز الذي حققه الأهلي اليوم على حساب سيراميكا كليوباترا. وأضاف قمصان، "حققنا الفوز على منافس قوي استطاع تحقيق الفوز في آخر مبارياته ودخل المباراة اليوم بمعنويات عالية".

واستكمل "قمصان"، “تمكنا من التغلب على الغيابات، والجهاز الفني قسم المباراة لأجزاء من أجل السيطرة على مجريات اللعب، وشدد على أهمية الروح والإصرار على المكسب التي ظهر بها اللاعبون في لقاء اليوم”.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على فريق سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.