القبائل العربية تنظم حملات للتبرع بالدم في الإسماعيلية

توافد العديد من أهالي محافظة الإسماعيلية على مركز شباب السلام بموقف الفردوس بوسط مدينة الإسماعيلية للتبرع بالدم لمصابي غزة الذين يتعرضون لهجوم وحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن الحملة التي أطلقها المجلس القومى للقبائل والعائلات المصرية.

وشارك بالتبرع شباب وشيوخ ونساء وأطفال، حيث حرص المنظمون للحملة على إجراء تحاليل طبية شاملة للمتبرعين قبل التبرع كإجراء إحترازى لضمان سلامة وصحة المتبرع والدم قبل إرساله إلى بنك الدم الرئيسي تمهيدا لإرساله إلى غزة لدعم القطاع الصحى فى ظل العدوان الإسرائيلى المتواصل وتدهور حالة المستشفيات بالقطاع.

ووضع عدد من الشباب والمتطوعين لافتات مع استخدام مكبرات صوت للإعلان عن الحملة وأيضا أئمة المساجد، وسط تجاوب كبير من المواطنين.

المصابين الفلسطينيين يشيدون بموقف وتلقيهم رعاية طبية في مستشفياتها

وعلى الجانب الآخر، أشاد المصابون الفلسطينيون، الذين دخلوا إلى مصر لتلقى العلاج، بجهود القيادة السياسية المصرية، ووجهوا الشكر لمصر التى أنقذت حياتهم. ورأى المصابون، فى حديثهم مع «الدستور»، أن قرار مصر بإدخال المصابين يؤكد قوتها فى مواجهة الغرب، مؤكدين رفضهم مخططات التهجير «لن نترك وطننا فلسطين مهما فعلوا بنا».

هانى جبر حماد: القاهرة أنقذت ابنى من الموت.

قال هانى جبر حماد، فلسطينى، دخل مصر حاملًا ابنه المصاب، إن ولده يبلغ من العمر ٧ سنوات، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية أنقذت حياة ابنه وأتاحت له العلاج.

وأضاف «حماد»: «أصعب ما واجهناه فى حربنا ضد الكيان الصهيونى هو إصابة ووفاة أهلنا وأقاربنا، خاصة الأطفال.. نعلم منزلة الشهداء، وكنا نتمنى أن نصبح من بينهم.. وكل فلسطينى مستعد لأن يضحى بروحه من أجل تحرير أرض فلسطين الغالية، ولن نصمت حتى تتحرر أرضنا».

وأوضح أن الإسرائيليين يستهدفون الأطفال؛ لأنهم يعلمون أنهم رجال الغد، وهم الجيل القادم الذى سيحرر فلسطين بأكملها، لافتًا إلى أن له الكثير من الأقارب الذين استشهدوا فى قطاع غزة.

وأكد: «لنا ثأر مع المحتل الصهيونى، ولن ننساه مهما طال الزمن، وقريبًا سنحرر فلسطين بأيادى الأطفال المصابين، الذين استهدفتهم قذائف وطائرات قوات الاحتلال، فهم يخافون من أطفالنا ويخافون من مستقبلهم المظلم».

وتابع: «ليس جديدًا على مصر مساندة ومساعدة الشعب الفلسطينى، فهى أول من بادر بإدخال المساعدات؛ رغم التهديدات الأمريكية والإسرائيلية من فتح المعبر وإدخال المساعدات.. مصر قدمت لنا قُبلة الحياة، رغمًا عن الغرب».

ونوه بأن مصر أنقذت كل مصاب دخل إليها من مصير محتوم، مؤكدًا أن أطفال فلسطين هم جيل المقاومة الجديد، ولن يتركوا حقهم فى الأرض.