أستاذ اقتصاد: 6 مليارات دولار عجزًا فى ميزانية إسرائيل بسبب الحرب

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن المشهد في غزة صعب للغاية، حيث لا يوجد تكافؤ بين الطرفين، وبالرغم من ذلك يحقق الكيان الإسرائيلي خسائر في الأرواح والاقتصاد رغم دعم العديد من الدول له، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف عبدالعظيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن عجز اقتصاد إسرائيل وصل إلى 6 مليارات دولار أمام دعم أمريكي قيمته 14،1 مليار دولار، كذلك الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها دولة الاحتلال على مدار أكثر من شهر دفعت المؤشر الرئيسي لبورصته أن يفقد نحو 17% من وزنه النسبي، بالإضافة إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي.

تراجع قطاعات الزراعة والسياحة فى إسرائيل

وتابع: "تكبدت الخزانة حوالي 25 مليارًا خلال الأيام الماضية، مع تراجع شديد بكل القطاعات، خاصة الزراعة والسياحة"، مشيرًا إلى أن الحرب في غزة لا تؤثر على إسرائيل بمفردها لكن على دول العالم أجمع، خصوصًا أن العالم لم يتعاف من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن كل المؤشرات الاقتصادية تقول إن استمرار هذه الحرب ليس في صالح دول العالم كلها؛ لأنها تحقق فقط لإسرائيل أهدافًا لكن تضر بالفلسطينيين، كما أنها تضر باقتصاد دول العالم.