الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المدبر البطريركي للكلدان يستقبل سفير النمسا في مصر بدار المطرانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل  الخور أسقف  بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر في دار المطرانية  جيورج پوستنجر، سفير جمهورية النمسا في جمهورية مصر  العربية، وإريتريا والسودان.

وخلال اللقاء تم الحديث عن أحوال الكلدان في مصر والعالم، وعن أزمة سحب المرسوم الرئاسي من غبطة  البطريرك لويس ساكو والجهود المبذولة للعدول عن هذا التصرف.

كما تم التطرق  خلال الحوار للأزمة الإنسانية في غزة ووضع المواطنين النمساويين العالقين في القطاع المنكوب، و يذكر أن السفير أنتدب من قبل حكومته سفيرًا في مصر في شهر يوليو 2023. 

وكان قد شارك الخورأسقف بولس ساتي للفادي الاقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة في مصر في احتفال مئوية الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة.

شارك في الاحتفال الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر والدكتور القس راضي عطالله رئيس سينودس النيل الإنجيلي ولفيف من الشخصيات الدينية والسياسية والدبلوماسية والفنية.

 أبرز المعلومات عن الأب بولس ساتي

  1. ولد الأب بولس ساتي في مدينة الموصل في العام 1978 حيث نال من العلوم المدنية والدينية في مدارسها وكنائسها كأم المعونة ومار بولس الرسول. وبسبب ظروف البلد تركت عائلته العراق الى أوروبا، واستقروا في هولندا عام 1997.
  2. انضم الأب بولس ساتي الى رهبنة الفادي الأقدس – المخلصية سنة 1999 ودخل سنة الإبتداء وإتَّشح بالثوب الرهباني سنة 2000.
  3. جاهر بالنذور البسيطة عام 2001 وبدأ بالتحضير للدراسة الجامعية.
  4. التحق بجامعة ڤورتزبورغ، كلية الفلسفة واللاهوت لمدة ستة سنوات جاهر خلالها بالنذور الدائمة عام 2008، وبعد تخرجه من الكلية بتقدير جيد جدًا، ارتسم شماسًا إنجيليًا عام 2009 وبعد التحاقه بكلية الفلسفة واللاهوت في جامعة فورتزبورغ، سيم كاهنًا عام 2010.
  5. خدم ككاهن للرعية الكلدانية في أبرشية انتفيربين، وكذلك للرعية الكلدانية في مدينة لوكسمبورغ.
  6. بدأ خدمته الراعوية بعد المرحلة الأكاديمية، في أول رعية من خلال معهد اللاهوت الرعوي لتنشئة الكهنة وإستمرت دراسته فيها لمدة خمسة سنوات بتقدير جيد جدًا وعمل كراعي للمرضى في المستشفى التابع للراهبات الفرنسسكانيات في أبرشية ترير.
  7. خدم كخوري للكلدان في خورنة مار يعقوب المقطع وخوري خورنة القديس إليخيوس في أبرشية انتڤيربين وإرسالية العائلة المقدسة في لوكسمبورك.
  8. عيّن البطريرك الكلداني الكاردينال لويس روفائيل ساكو، الأب بولس ساتي مدبرًا بطريركيًا جديدًا على الأبرشية الكلدانية في جمهورية مصر العربية، خلفًا للمونسنيور فيليب نجم، الذي أعفاه غبطته من الخدمة في 2018
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