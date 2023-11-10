المدبر البطريركي للكلدان يستقبل سفير النمسا في مصر بدار المطرانية

استقبل الخور أسقف بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية في مصر في دار المطرانية جيورج پوستنجر، سفير جمهورية النمسا في جمهورية مصر العربية، وإريتريا والسودان.

وخلال اللقاء تم الحديث عن أحوال الكلدان في مصر والعالم، وعن أزمة سحب المرسوم الرئاسي من غبطة البطريرك لويس ساكو والجهود المبذولة للعدول عن هذا التصرف.

كما تم التطرق خلال الحوار للأزمة الإنسانية في غزة ووضع المواطنين النمساويين العالقين في القطاع المنكوب، و يذكر أن السفير أنتدب من قبل حكومته سفيرًا في مصر في شهر يوليو 2023.

وكان قد شارك الخورأسقف بولس ساتي للفادي الاقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة في مصر في احتفال مئوية الكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة.

شارك في الاحتفال الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر والدكتور القس راضي عطالله رئيس سينودس النيل الإنجيلي ولفيف من الشخصيات الدينية والسياسية والدبلوماسية والفنية.

أبرز المعلومات عن الأب بولس ساتي