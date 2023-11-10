اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات اليوم، نتيجة تنفيذ أعمال تحويل خط المياه قطر 300 مم المتعارض مع مسار محور البراجيل.

وقالت الجيزة، في بيان، إن ذلك الأمر استدعى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقفل المياه على الخط لمدة 8 ساعات، بدءًا من الساعة 10 مساء الجمعة حتى الساعة 6 صباح السبت.

وأوضحت المحافظة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، تشمل: (منطقة كمبرة - منطقة كفر حكيم بمركز ومدينة كرداسة).

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال؛ لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب انتهاء الأعمال.