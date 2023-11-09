الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تميم فى مصر: مساع حثيثة بين القاهرة والدوحة لوقف "الجحيم فى غزة"

تحركات مصرية قطرية
تحركات مصرية قطرية لوقف العدوان في غزة

يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى مصر غدا في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الوضع في غزة، وبحث وقف العدوان الصهيوني على القطاع.

ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، تتواصل الجهود المصرية القطرية في التنسيق مع كل الأطراف الدولية والإقليمية المعنية لمعالجة الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

وتبذل مصر وقطر جهودا مشتركة لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة "حماس" مقابل وقف إطلاق النار ليوم أو يومين في قطاع غزة أو مقابل عملية لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، وخلال اللقاء بحث الطرفان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض خلال لقائه مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، مقترح مراقبة الأمن في قطاع غزة.

ووصل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى دولة الإمارات، اليوم الخميس في زيارة إلى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات كان في مقدمة مستقبلي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورافق أمير قطر خلال الزيارة، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

وتأتي الزيارة قبل يومين من انعقاد القمة العربية الطارئة في الرياض، لبحث الوضع في غزة وسبل وقف العدوان الصهيوني على القطاع المحاصر، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية وسحق القانون الدولي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت قوات الاحتلال عدوانها على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية، بعد الاقتحامات المتكررة من المستوطنين للمسجد الأقصى والتوسع في بناء المستوطنات وطرد الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية. 

امير قطر الشيخ تميم بن حمد السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي العدوان الصهيوني

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