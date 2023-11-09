محمد سيد ريان يكشف لـ"أطياف" تفاصيل كتاب "سيرة شعبية لحرب أكتوبر"

كشف الكاتب محمد سيد ريان، تفاصيل كتابه الجديد "الثقافة سنة 1973.. سيرة شعبية لحرب أكتوبر"، قائلًا: "عندما بدأت العمل في الكتاب، كان لابد أن أعود إلى كل الكتب والدراسات التي كتبت عن أكتوبر".

وأضاف محمد سيد ريان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، على قناة الحياة، أنه في كل عام يكون لدينا تعطش كبير لأي إضافات عن حرب أكتوبر، لافتًا إلى أن زاوية الكتاب ركزت على الملحمة الشعبية في حرب أكتوبر، فقد ركزت على كل قوى الشعب بداية من العمال والفلاحين للمثقفين للمتعلمين، بالإضافة إلى مراسلين الحرب، فضلًا عن التركيز على الأطفال وتوجهاتهم خلال هذه الفترة من خلال تعاملي مع أرشيف مجلات ميكي وسمير.

وتابع: "عندما اشتغلت على موضوع العمال والفلاحين، لجأت إلى أرشيف الصحف، وارتكزت في الفصل الأول الخاص بالعمال والفلاحين على ارشيف مجلة "الطليعة" وكانت مجلة مشهورة جدا خلال تلك الفترة، وكان يرأس تحريرها لطفي الخولي، وقد توجهوا بعدد من التساؤلات المهمة جدًا للعمال والفلاحين عن تصوراتهم عن المعركة".

وأشار إلى أنه قام بتجميع مادة الكتاب من أواخر 2021م وحتى مايو 2023، معقبًا: "كنت منتبه لفكرة الذكرى الخمسين على انتصار أكتوبر، وكان يهمني جدًا أن يظهر الكتاب خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة".