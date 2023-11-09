الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد سيد ريان يكشف لـ"أطياف" تفاصيل كتاب "سيرة شعبية لحرب أكتوبر"

الكاتب محمد سيد ريان
الكاتب محمد سيد ريان

كشف الكاتب محمد سيد ريان، تفاصيل كتابه الجديد "الثقافة سنة 1973.. سيرة شعبية لحرب أكتوبر"، قائلًا: "عندما بدأت العمل  في الكتاب، كان لابد أن أعود إلى كل الكتب والدراسات التي كتبت عن أكتوبر". 

وأضاف محمد سيد ريان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أطياف" الذي تقدمه الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، على قناة الحياة، أنه في كل عام يكون لدينا تعطش كبير لأي إضافات عن حرب أكتوبر، لافتًا إلى أن زاوية الكتاب ركزت على الملحمة الشعبية في حرب أكتوبر، فقد ركزت على كل قوى الشعب بداية من العمال والفلاحين للمثقفين للمتعلمين، بالإضافة إلى مراسلين الحرب، فضلًا عن التركيز على الأطفال وتوجهاتهم خلال هذه الفترة من خلال تعاملي مع أرشيف مجلات ميكي وسمير. 

وتابع: "عندما اشتغلت على موضوع العمال والفلاحين، لجأت إلى أرشيف الصحف، وارتكزت في الفصل الأول الخاص بالعمال والفلاحين على ارشيف مجلة "الطليعة" وكانت مجلة مشهورة جدا خلال تلك الفترة، وكان يرأس تحريرها لطفي الخولي، وقد توجهوا بعدد من التساؤلات المهمة جدًا للعمال والفلاحين عن تصوراتهم عن المعركة".

وأشار إلى أنه قام بتجميع مادة الكتاب من أواخر 2021م وحتى مايو 2023، معقبًا: "كنت منتبه لفكرة الذكرى الخمسين على انتصار أكتوبر، وكان يهمني جدًا أن يظهر الكتاب خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة".

الكاتب محمد سيد ريان كتاب السيرة الشعبية حرب اكتوبر ذكرى انتصار اكتوبر برنامج أطياف

الأكثر قراءة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

تميم في مصر: مساع حثيثة بين القاهرة والدوحة لوقف "الجحيم في غزة"

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس