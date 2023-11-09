النيابة تستجوب متهمًا بغسل 25 مليون جنيه من حصيلة تجارته بالعملة

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه من حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الاتجار في النقد الأجنبي، لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل تلك الأموال.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها "شهادات بنكية – عقارات - سيارات" وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه.