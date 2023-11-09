الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستجوب متهمًا بغسل 25 مليون جنيه من حصيلة تجارته بالعملة

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها مع متهم بغسل قرابة 25 مليون جنيه من حصيلة أعمال غير مشروعة، منها الاتجار في النقد الأجنبي، لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وأكدت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق أرباح غير مشروعة وغسل تلك الأموال.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها "شهادات بنكية – عقارات - سيارات" وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه.

الجهات المختصة متهم بغسل حصيلة أعمال غير مشروعة الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي الإتجار بالعملة

مواد متعلقة

سنتان حبس لصاحب شركة عقارية بتهمة النصب

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منشأة القناطر

حبس أخطر تاجر مخدرات بشبين الكوم

الأكثر قراءة

إيهود أولمرت: نتنياهو يعانى "انهيارًا عصبيًا".. وبقاؤه خطر على إسرائيل (فيديو)

الانقسامات تضرب أحزاب الحركة المدنية.. والقيادات يتبادلون الاتهامات

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

تميم في مصر: مساع حثيثة بين القاهرة والدوحة لوقف "الجحيم في غزة"

سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس